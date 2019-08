Robin Dutt von Entlassung beim VfL Bochum überrascht: "Hatte Vorschläge gemacht"

Damit hatte er nicht gerechnet: Robin Dutt hat sich von seiner Entlassung beim Zweitligisten VfL Bochum überrascht gezeigt. Er wäre durchaus bereit gewesen, den Tabellen-16. des Bundesliga-Unterhauses weiter zu trainieren, schrieb der 54-Jährige in einer persönlichen Stellungnahme auf seiner Instagram-Seite, in der er sich auch bei den Bochum-Fans für den "überragenden Support des Teams" bedankte. "Ihr habt euch dafür eingesetzt, dass ich meine Tätigkeit als Cheftrainer fortführe. Dazu wäre ich auch bereit gewesen", erklärte der nun ehemalige VfL-Trainer.

Robin Dutt bot Rücktritt beim VfL Bochum öffentlich an

Das klang am Wochenende noch ganz anders: Am Samstag nach dem 3:3 gegen Wehen-Wiesbaden bot Dutt seinen Rücktritt öffentlich an. "Für die erste Halbzeit möchte ich mich bei allen entschuldigen. Für diese Fehlentwicklung bin ich verantwortlich. Deshalb bin ich bereit, mich dieser Verantwortung zu stellen", teilte der 54-Jährige gegenüber den Medienvertretern auf der Pressekonferenz nach dem Spiel mit. "Ich will nicht rumeiern und warten, bis das typisches Szenario losgeht."

Diese Aussagen haben die Bochumer dann schließlich zur Entlassung am Montag bewogen. Der VfL sprach von einem "völlig überraschenden" Vorgang des Trainers, der bis dahin immer das Vertrauen gehabt habe. Allerdings hatte Torhüter Manuel Riemann interne Probleme offenbart und die Autorität des Trainers untergraben, indem er nach dem 3:3 am Samstag öffentlich behauptet hatte, zusammen mit Kapitän Anthony Losilla in der Halbzeitpause die Taktik für die Aufholjagd in der zweiten Hälfte ausgegeben zu haben.

Verweigerte Dutt ein Gespräch mit dem Bochum-Präsidium? Aussage gegen Aussage

Zudem habe das Präsidium ihren Coach am Montagmorgen zu einem Gespräch über seine Aussagen eingeladen. Dutt hätte dafür allerdings laut Vereinsmitteilung nicht zur Verfügung gestanden: "Im Gesamtzusammenhang kommt der VfL zu dem Ergebnis, dass die Mannschaft dem Trainer nach den Vorgängen des Wochenendes und seinem öffentlichen Statement nicht mehr weiterhin vorbehaltlos gefolgt wäre", schrieb der Klub in seiner Erklärung zur Dutt-Entlassung.

Doch jetzt steht Aussage gegen Aussage. Denn Dutt schreibt in seiner Abschieds-Botschaft an die Bochum-Fans auf Instagram, dass er sehr wohl mit den Bochum-Gremien gesprochen habe: "Am Wochenende hatte ich der Geschäftsführung und dem Präsidium in konstruktiven Gesprächen Vorschläge für eine erfolgreiche Zusammenarbeit gemacht", so Dutt. "Die Antwort darauf blieb aber bis zur mir gegenüber nicht begründeten Freistellung heute Nachmittag aus."

Dutt war Bochums vierte Trainerstation

Für Dutt war der Job in Bochum, den er knapp anderthalb Jahre inne hatte, die vierte Trainerstation im deutschen Profifußball. Zuvor stand er bereits beim SC Freiburg, Bayer Leverkusen und Werder Bremen unter Vertrag. Kurzzeitig war er außerdem Sportdirektor beim DFB.

