Aus für Robin Dutt beim VfL Bochum - Trainer beurlaubt nach Rücktritts-Ankündigung

Es hatte sich angedeutet! Robin Dutt muss den VfL Bochum als Trainer verlassen. Die Klubbosse entschieden sich am Montag, dass eine Trennung von dem 54-jährigen Cheftrainer das Beste für alle Beteiligten ist. "Diese Entscheidung ist das Ergebnis intensiver Gespräche und Analysen, die nach dem 3:3 gegen den SV Wehen Wiesbaden stattfanden", hieß es in einer offiziellen Mitteilung.

Schon auf der Pressekonferenz nach dem Spiel kündigte Bochum-Coach Dutt persönliche Konsequenzen aus dem schwachen Saisonstart (aktuell Platz 16) an. "Für die 1. Halbzeit möchte ich mich bei allen entschuldigen. Für diese Fehlentwicklung bin ich verantwortlich. Deshalb bin ich bereit, mich dieser Verantwortung zu stellen", teilte der 54-Jährige gegenüber den Medienvertretern mit. "Ich will nicht rumeiern und warten, bis das typisches Szenario losgeht."

Das sagt der VfL Bochum zur Beurlaubung von Robin Dutt

Bereits am Sonntag wurde bekannt, dass Dutt in der Halbzeit in der Kabine geschwiegen haben soll. Torhüter Manuel Riemann soll daraufhin federführend die Ansprache gefürt haben - und die Taktik für die Aufholjagd vorgegeben haben. Dennoch leitete Dutt am Sonntag das Training des Zweitligisten.

"Das Präsidium hat Robin Dutt, nachdem er sich mit der Geschäftsführung und dem Vorstandsvorsitzenden austauschen konnte, zu einem persönlichen Gespräch mit dem gesamten Gremium eingeladen, um sich seine Sichtweise und Beweggründe für die aus Vereinsperspektive von ihm geäußerten Rücktrittsgedanken anzuhören. Für dieses Treffen am heutigen Montagvormittag stand er nicht zur Verfügung", hieß es am Montag von Vereinsseite.