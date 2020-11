Nationalspieler Robin Gosens fehlt Atalanta Bergamo wohl im Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool

Die schlechte Nachricht jedoch ist, dass Gosens wohl auch für die anstehende Champions-League-Partie der Italiener ausfällt. Am kommenden Dienstag empfängt Atalanta (21 Uhr) den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp. Die Engländer stehen mit der Optimalpunkteausbeute nach zwei Spielen an der Spitze der Tabelle D, auf Platz zwei folgt Bergamo nach vier Punkten.

Die gute Nachricht vorweg: Nach zwei Niederlagen hat Champions-League -Teilnehmer Atalanta Bergamo in der Serie A wieder in die Spur gefunden. Die Mannschaft des deutschen Nationalspielers Robin Gosens , der wegen einer Wadenverletzung fehlte, mühte sich am Samstag zu einem 2:1 (2:1)-Sieg beim Schlusslicht FC Crotone. Der Kolumbianer Luis Muriel (26./38. Minute) war der Matchwinner für Atalanta.

Gosens hatte bereits kürzlich Bedenken geäußert, was den prallen Terminkalenders in der Saison 2020/21 anbelangt. "Das Pensum ist heftig, bis Weihnachten spiele ich eigentlich durchweg zweimal pro Woche, im nächsten Jahr steht die Europameisterschaft an", sagte der 26-Jährige in einem Gespräch mit Spox und DAZN.