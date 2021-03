Bergamo-Star Robin Gosens rechnet mit EM-Teilnahme: "Bestätige die Leistungen meiner Vorsaison"

Noch etwas mehr als zwei Monate hat Bundestrainer Joachim Löw Zeit, um sich auf einen erweiterten Kader für die Europameisterschaft im Sommer festzulegen. Auf zahlreichen Positionen ist der Konkurrenzkampf intensiv – so auch bei den Linksverteidigern. Atalanta Bergamos Robin Gosens , Marcel Halstenberg von RB Leipzig, Nico Schulz von Borussia Dortmund und Philipp Max von der PSV Eindhoven streiten sich um zwei Plätze. Zumindest wenn es nach Gosens geht, hat der Star aus der Serie A dabei gute Chancen: "Bei Atalanta, national und international, bestätige ich die Leistungen meiner Vorsaison. Aktuell übertreffe ich sie sogar. Geht es so weiter, kann ich mir, denke ich, berechtigte Hoffnungen machen, auf den EM-Zug aufzuspringen" , gab sich Gosens im Interview mit Sport1 selbstbewusst.

Der Kader von Bundestrainer Löw für die anstehenden Länderspiele in der WM-Qualifikation lässt zumindest vermuten, dass Gosens sich in der engeren Auswahl befindet. Löw berief aus der Vierergruppe einzig Nico Schulz nicht. Ganz grundsätzlich sieht Gosens den Konkurrenzkampf mit den drei anderen aber ohnehin positiv: Zwar wolle er sich gegen die anderen drei durchsetzen. "Ich bin aber auch davon überzeugt, dass man bei einer EM nur als Team performen kann. Also muss der Back-Up beziehungsweise der Konkurrent eines jeden Spielers auch in absoluter Top-Form sein", erklärte Gosens und stellte klar: " Deshalb wünsche ich meinen Kontrahenten Top-Form." Nur dann könne man um den Titel mitspielen.

DFB-Ankunft in Bildern: Löw empfängt Nationalspieler in Düsseldorf

Gosens will abliefern – Muskelverletzung muss untersucht werden

Für seine eigene Teilnahme will Gosens auch in den kommenden Tagen Gas geben: "Es gibt nur noch diesen DFB-Lehrgang vor dem Turnier. Deshalb muss ich jetzt abliefern und mich vernünftig vorbereiten. Daher steigt die Spannung und unfassbar viel Bock auf die EM habe ich sowieso", stellte er klar. Allerdings wurde der 26-Jährige vor Beginn des Lehrgangs noch zurückgeworfen: Wegen einer leichten Muskelverletzung konnte er am Montag noch nicht mit eingreifen, sein Einsatz am Donnerstag gegen Island (20.45 Uhr, RTL) scheint in Gefahr.