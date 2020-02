Die Erfolgsgeschichte von Robin Gosens: Das ist der deutsche Star bei Atalanta Bergamo

Der Champions-League-Traum von Robin Gosens und Atalanta Bergamo war eigentlich bereits zu Ende: Nach dem 0:4 in Zagreb, dem 1:2 gegen Donetsk und dem 1:5 in Manchester standen die Italiener mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Gruppe C. Trotzdem schafften sie anschließend noch die große Überraschung und zogen nach dem 3:0-Erfolg in Donetsk am letzten Spieltag als Zweiter hinter Manchester City ins Achtelfinale der Champions League ein. Dass das geklappt hat, lag auch an Robin Gosens. Zwar fehlte er beim Remis gegen die Citizens am 4. Spieltag, aber machte dafür mit seinem Tor zum 3:0 gegen Donetsk den größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte Bergamos perfekt.

Atalanta Bergamo für Robin Gosens eine Erfolgsgeschichte

Sowieso ist das Kapitel Bergamo für Gosens, in Nordrhein-Westfalen geboren und mit niederländischen Wurzeln, eine Erfolgsgeschichte: Nachdem der 25-Jährige in den Niederlanden bei Arnheim, Dordrecht und Almelo zum Profifußballer reift, wechselt er im Sommer 2017 für 900.000 Euro aus Almelo nach Norditalien. Dort entwickelt er sich unter Coach Gian Piero Gasperini zum Stammspieler. Nach dem siebenten Platz in der Saison 2017/2018 scheitert Bergamo mit Gosens in der Qualifikation zur Europa League im Elfmeterschießen an Kopenhagen - und konzentriert sich komplett auf die Serie A. Mit Erfolg. Mit drei Toren und zwei Vorlagen in 28 Einsätzen sorgt Robin Gosens dafür, dass Bergamo am Ende der Spielzeit 2018/2019 hinter Rekordmeister Juventus Turin und Vizemeister Neapel Dritter wird. Die Schwarz-Blauen lassen große italienische Klubs wie Lazio und AS Rom sowie AC Milan und Inter Mailand hinter sich.

Schalke, Leipzig und Co. – Interesse an Gosens aus der Bundesliga?

Und auch, wenn der Vertrag des 25-Jährigen in Italien erst im Sommer 2022 endet, macht sich Gosens schon Gedanken um seine Zukunft. "Mein größter Traum ist nach wie vor die Bundesliga", sagte er in einem Interview bei Bergamo TV. Dabei hat er zugegeben, weiterhin Schalke-Fan zu sein. Die Gelsenkirchener seien auch sein Traumziel in der deutschen Beletage: "Bundesliga und Schalke wäre meine Traumkombination, aber wann und ob das Realität wird, weiß ich nicht. Wenn der Moment reif ist und alles passt, möchte ich - wann auch immer - in der Bundesliga und am liebsten bei Schalke spielen", so Gosens im Januar. Auch Borussia Dortmund und RB Leipzig sollen bereits ihr Interesse am torgefährlichen Flügelspieler bekundet haben.

