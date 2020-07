Bericht: Atalanta Bergamo lässt Robin Gosens für 30 Millionen Euro Ablöse ziehen - Hertha BSC mit Interesse?

Liegt die Zukunft von Robin Gosens in der Bundesliga? Wie der Kicker berichtet, soll der deutsche Außenbahnspieler von seinem aktuellen Klub Atalanta Bergamo die Freigabe für einen Transfer erhalten haben. Demzufolge kann Gosens den italienischen Erstligisten nach der Saison, die noch vier Spieltage lang andauert, für eine festgeschriebene Ablösesumme von 30 Millionen Euro verlassen. Sein Vertrag beim Überraschungsteam der Serie A, das als Tabellendritter die zweite Champions-League-Qualifikation in Folge anpeilt, läuft noch bis Sommer 2022.

Interesse soll es dem Bericht zufolge unter anderem bei Hertha BSC geben. Der Berliner Klub, der aufgrund der Investoren-Millionen von Lars Windhorst in Zusammenhang mit zahlreichen Transfers genannt wird, hat allerdings große Konkurrenz. So heißt es, dass in Italien die Atalanta-Konkurrenten Juventus Turin und Inter Mailand an Gosens interessiert seien. Außerdem wird der FC Chelsea als möglicher Abnehmer genannt. Die Londoner haben nach der Neuverpflichtung von Angreifer Timo Werner (RB Leipzig) und mit Innenverteidiger Antonio Rüdiger bereits zwei Deutsche unter Vertrag.

Gosens peilt Bundesliga-Transfer an Gosens selbst hatte in der Vergangenheit stets betont, sich eine Rückkehr nach Deutschland zu wünschen. Diese steht "auf meiner Bucket List weiterhin ganz oben. Das ist so, seitdem ich sechs war, seitdem ich Profi wurde – und das wird auch so bleiben", erklärte der 26-Jährige jüngst im SPORTBUZZER-Interview. Sein Traum-Klub ist demnach allerdings der FC Schalke 04. Im Januar sagte Gosens im Interview von Spox und Goal: "Wenn der Moment reif ist und alles passt, möchte ich - wann auch immer - in der Bundesliga und am liebsten bei Schalke spielen."

