FC Bayern, BVB und Co: So sehen die Bundesliga-Optionen von Robin Gosens aus

"Ich habe immer davon geträumt, in der Bundesliga zu spielen. Diesen Traum will ich mir noch erfüllen", sagte der 26-Jährige im Interview mit dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Sein Vertrag bei Atalanta Bergamo läuft noch ein Jahr, für den italienischen Klub damit die letzte Gelegenheit nochmals Kasse mit dem deutschen Nationalspieler zu machen. Doch wohin führt der Weg von Gosens?

Zuletzt gab es Gerüchte um ein Interesse des FC Barcelona, auch Juventus Turin und Atletico Madrid sollen ein Auge auf ihn geworfen haben – nicht die schlechtesten Alternativen. Allerdings möchte der Linksverteidiger eigentlich unbedingt nach Deutschland. Das Problem: mit einem Marktwert von 35 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) ist er für die meisten Klubs zu teuer, erst recht während der Coronakrise. Vereine wie Borussia Mönchengladbach oder die TSG Hoffenheim, die kommende Saison nicht international spielen, werden sich in diesen Zeiten solch einen Transfer nicht gönnen, auch Bayer Leverkusen (startet in der Europa League) nicht. Bleiben die vier Champions-League -Teilnehmer. Der Gosens-Check.

So oder so will Gosens sich mit einem Stammplatz im DFB-Team bei der EM nochmal ins Schaufenster stellen. Zum SPORTBUZZER sagte er: „Natürlich will ich nach meiner guten Saison bei der EM die Kirsche auf die Torte packen und zeigen, dass ich auch auf absolutem Topniveau performen kann. Bei einer Europameisterschaft herrscht nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit als beim Klubfußball. Wir werden sehen, wohin mein Weg noch führt.“ Vielleicht doch noch in die Bundesliga?