Bericht aus Spanien: FC Barcelona an DFB-Star Robin Gosens interessiert – 40 Millionen Euro Ablöse?

Bei Atalanta war Gosens in den vergangenen Jahren einer der Leistungsträger und half dabei, den Klub in der Serie A zum zweiten Mal in Folge in die Champions League zu führen. Vor allem im Spiel nach vorne hat er große Qualitäten und erzielte in der abgelaufenen Spielzeit elf Tore bei sechs Vorlagen. Bundestrainer Joachim Löw berief Gosens daher auch in seinen 26-köpfigen EM-Kader, wo er sich mit Marcel Halstenberg von RB Leipzig und Christian Günter vom SC Freiburg um den Posten auf der linken Abwehrseite duellieren muss.