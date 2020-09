DFB-Debütant Robin Gosens mit Regel-Frust: "Eier-Gegentor geht mir ordentlich auf den Zünder"

Robin Gosens wusste nicht so recht, welche Gefühlslage gerade angebracht war. In der einen Sekunde überwog nach dem 1:1 gegen Spanien zum Auftakt der Nations League die Freude über sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Es war eine gute Vorstellung, gekrönt von der Vorlage zum Führungstreffer von Timo Werner. In der anderen Sekunde überwog der Ärger über den Ausgleichstreffer in der 96. Minute. Es war eine unglückliche Szene, in der Gosens das Abseits des Torschützen Gaya aufhob, weil er annahm, er würde bei der Regel nicht zur Geltung kommen, da er sich zu besagtem Zeitpunkt hinter der Torauslinie befand.