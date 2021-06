DFB-Profi Robin Gosens: Gesteigerte Fan-Zulassung in Wembley ist "grenzwertig"

Zwei Tage vor dem EM-Achtelfinale zwischen England und Deutschland hat Nationalspieler Robin Gosens Kritik an der zur K.o.-Runde nochmal gesteigerten Kapazität im Londoner Wembley-Stadion geübt. Dass am Dienstagabend (21 Uhr, ARD und Magenta TV) trotz der in Großbritannien grassierenden Delta-Variante des Coronavirus eine Auslastung von 50 Prozent vorgesehen ist, sei "alles andere als optimal, wenn man das Gesamtbild sieht", sagte der 26-Jährige auf der Pressekonferenz des DFB am Sonntagnachmittag. Anzeige

Für das Spiel am Dienstag werden mit bis zu 45.000 Fans doppelt so viele Zuschauer erwartet wie beim ersten Achtelfinale in London zwischen Italien und Österreich (2:1 nach Verlängerung), als 18.910 Zuschauer im Stadion waren. Gosens hat für die Erhöhung der Auslastung, die bis zum Endspiel, das ebenfalls in Wembley ausgetragen wird, auf 75 Prozent angehoben werden soll, wenig Verständnis. "Ich finde es grenzwertig, wenn 40.000 Leute im Stadion sind im einzigen Land Europas wo die Inzidenzen momentan überdurchschnittlich sind", sagte Gosens, der in Italien bei Atalanta Bergamo spielt - in einer Region, die vor einem Jahr europaweit als erste von der Pandemie heimgesucht worden war. Maßgeblichen Anteil an der Ausbreitung des Virus hatte damals wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge auch die Champions-League-Partie von Atalanta gegen Valencia.

Die veränderte Lage in England mache es auch für die Nationalspieler "nicht ungefährlicher", so Gosens, der allerdings betonte, dass die Spieler sich sicher fühlen würden. In Wembley müssen die Deutschen wegen der Corona-Lage weitgehend auf die eigenen Fans verzichten, lediglich 1500 bis 2000 deutsche Zuschauer werden dabei sein. Tickets für die Partie werden von der UEFA ausschließlich an Deutsche vergeben, die in Großbritannien oder Irland leben.





UEFA-Berater: Mehr Leute im Stadion bedeutet nicht automatisch ein höheres Risiko Der medizinische Berater der EM, Daniel Koch, hatte die Pläne für eine Zulassung von 60.000 Zuschauern für die Halbfinalspiele und das Finale zuletzt verteidigt. "Leute im Stadion zu haben, bedeutet nicht automatisch ein höheres Risiko", sagte der Schweizer bei einer Medienrunde der UEFA am Donnerstag. Die Menschen würden "unter Sicherheitsvorkehrungen ins Stadion gehen und unter Sicherheitsvorkehrungen reisen". Die (Teil-)Zulassung von Zuschauern in Stadien sei es nicht, die aktuell die Unterschiede in der Entwicklung der Pandemie ausmacht, so Koch weiter.