Gosens-Diagnose, Standard-Flaute und Co.: Die wichtigsten Fragen zum DFB-Debüt von Bundestrainer Flick

Das Positivste am 2:0 der Fußball-Nationalmannschaft gegen Liechtenstein war das Ergebnis. Ansonsten lief beim mickrigen Sieg gegen den Fußballzwerg aus dem Fürstentum noch längst nicht alles rund im DFB-Team. Auch der neue Bundestrainer Hansi Flick war nach seinem Debüt noch nicht wirklich zufrieden: "Wir wissen, dass wir noch einen weiten Weg zu gehen haben." Die vier wichtigsten Fragen nach dem Flick-Auftakt. Anzeige

Wie geht es Robin Gosens? Der Linksverteidiger machte zumindest ordentlich Wirbel über die linke Seite, verletzte sich dann aber kurz vor Schluss und musste vom Platz – weil Deutschland schon durchgewechselt hatte, wurde zu zehnt zu Ende gespielt. Flick nach dem Abpfiff zu Gosens´Verletzung: "Er hatte Probleme mit dem Sprunggelenk, ist bei der Landung umgeknickt und hatte starke Schmerzen.“ Noch in der Nacht sollte er geröntgt werden, doch der linke Fuß war noch zu sehr geschwollen. Als die Nationalspieler am Freitagmorgen in St. Gallen ihre Regenerationseinheit abhielten, wurde Gosens behandelt. Nach der Ankunft in Stuttgart wird er noch mal untersucht, eine schlimmere Verletzung wird befürchtet.

Warum klappten die Standards noch nicht? Viel wurde in den vergangenen Tagen über den neuen Spezialtrainer und Standardexperten Mads Buddgereit geschrieben und gesprochen. Er hatte sich in den ersten Einheiten ausführlich mit den DFB-Spezialisten beschäftigt und deren ruhende Bälle analysiert und trainiert. Beim Spiel saß Buddgereit hinter der DFB-Bank, filmte per Ipad alle Standards mit – und muss verzweifelt sein. Wie so oft in der Vergangenheit gab es wenig bis keine Torgefahr, trotz alleine 15 Ecken. Ilkay Gündogan sagte nach dem Spiel: "Das Thema wurde größer gemacht, als es ist. Es ist einer von vielen Bausteinen, die noch nicht gestimmt haben. Wir werden weiter daran arbeiten, aber so etwas funktioniert auch nicht von heute auf morgen – das ist ein Prozess."

Was war sonst noch neu? In Abwesenheit des angeschlagenen Kapitäns Manuel Neuer trug wie erwartet Joshua Kimmich erstmals seit dem Confedcup 2017 die Binde. Nach seiner Auswechslung wanderte sie zu Marco Reus. Ilkay Gündogan feierte gegen Liechtenstein sein Jubiläum, machte sein 50. Länderspiel. Florian Wirtz lief fast unbemerkt erstmals für die DFB-Elf auf.