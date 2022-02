Inter Mailand und DFB-Team: Robin Gosens erklärt seinen Comeback-Plan

Robin Gosens ist seit seinem Debüt im September 2020 ein fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft . Aktuell arbeitet der linke Außenbahnspieler noch an einer Rückkehr auf den Platz. Gosens hatte sich im September 2021 eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Noch im Februar soll er wieder spielen können - für seinen neuen Klub Inter Mailand. Ende Januar hatte der italienische Meister die Leihe mit Kaufpflicht bekanntgeben. Bundestrainer Hansi Flick war schon vor der offiziellen Mitteilung darüber informiert worden.

"Den konkreten Appell gab es nicht. Aber der Bundestrainer hat ganz klar gesagt, wenn es sich für mich richtig anfühlt und auch für meine Familie, dann soll ich das machen. Muss ich das sogar machen. Er hat mir immer gesagt, dass das wichtigste Gefühl mein eigenes Bauchgefühl ist und der Ratschlag der Familie wichtig ist. Darauf habe ich gehört. Von daher: Alles top, so wie es ist", sagte Gosens in einem Sky -Interview über das Gespräch mit Flick.

Auch nach seiner Verletzung und den verpassten Länderspielen in der WM-Qualifikation Ende Oktober und November hatte der 27-Jährige Kontakt zum Bundestrainer und auch zu DFB-Direktor Oliver Bierhoff. "Sie haben mir immer gesagt 'Robin, alles gut, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Wichtig ist, erst mal auf deinen Körper zu hören und die Zeit mit der Familie zu genießen.' Sie haben mir eigentlich immer zu jeder Zeit ein sehr gutes Gefühl gegeben", sagte Gosens.

Gosens hofft auf DFB-Comeback im März

Aktuell sei er wieder "sehr, sehr fit". Es fehle nur der Rhythmus. Sein letztes Spiel absolvierte der linke Außenbahnspieler Ende September. Wie sieht der Comeback-Plan jetzt aus? "Ich fühle mich aber sehr gut und top vorbereitet. Ich will jetzt aber nicht sagen: 'Okay, pass mal auf, nächste Woche Mittwoch bin ich wieder dabei!'", sagte Gosens: "Ich will mich jetzt nicht selber unter Druck setzen, weil ich glaube, dass das das Problem gewesen ist beim letzten Mal, dass ich zu schnell zurückwollte. Es fehlt nicht mehr viel, aber wie viele Tage genau, kann ich aktuell nicht sagen."