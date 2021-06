Robin Gosens über seine Startelf-Chancen bei der EM, Thomas Müller und die Corona-Krise

Stammplatz beim DFB? "Ich sehe mich in der Bringschuld"

Der Bundestrainer hat auf der linken Abwehrseite drei Spieler nominiert, rechts nur einen. Zeigt das, dass er selbst noch nicht sicher ist, auf wen er setzen will?

Möglich. Alle drei haben jedenfalls eine gute Saison gespielt. Wie gerade erwähnt, sehe ich mich aber schon in der Bringschuld und habe beim DFB bislang nicht das abgerufen, was ich im Verein gezeigt habe. Ich will dem Bundestrainer beweisen, dass ich bereit bin und werde mich in jedem Training reinhauen. Ich brenne auf jede Minute, auch wenn ich nicht sofort spielen sollte. Christoph Kramer war 2014 ein super Beispiel. Weil er sich im Training nie hängenlassen hat, stand er plötzlich im größten Spiel für einen Fußballer auf dem Platz – dem WM-Finale.