Gosens, Sané, Kimmich: Eine Prise Podolski, ein Hauch Götze und die Parallele zu Lahm

Einerseits ist es ein Zeichen des Aufstiegs, andererseits muss ihm klar sein: Ruhig wird es nicht. Robin Gosens bewohnt auf dem Gelände von DFB-Sponsor Adidas einen der Bungalows mit Thomas Müller, dem mangelndes Sendungsbewusstsein nicht nachgesagt werden kann. Neben "Radio Müller" heißen die WG-Kumpel für die Zeit der EM-Endrunde in Herzogenaurach Leon Goretzka, ebenfalls FC Bayern München, und Frankfurts Torhüter Kevin Trapp. Für Gosens (Atalanta Bergamo) gilt es also, sich auch in dieser Viererrunde durchzusetzen. Anzeige

Beim 7:1 gegen Lettland kristallisierte sich die Startelf der Nationalelf für das Auftaktspiel am Dienstag gegen Frankreich heraus – mit Gosens. Der 26-Jährige hat sich als Linksaußen etabliert. Bei seinem ersten Länderspieltor gegen die Letten ging ihm wie er frank und frei formulierte "so richtig einer ab". Während des Trainingslagers in Seefeld betonte er, man müsse sich bei den Übungseinheiten "auch mal auf die Eier gehen und dem anderen sagen, dass er Sülze spielt".

Seit dem Abschied von Lukas Podolski aus der Nationalelf hat man solch eine Wortwahl nicht mehr gehört bei den PR-mäßig durchgestylten Nationalspielern. Geradeaus, schlagfertig, authentisch – das ist Gosens. Ein wertvoller Antilagerkoller-Mitarbeiter, dessen Energie, Dynamik und Power an Poldi erinnern. Gosens ist einer mit vielen Facetten: Mutter Deutsche, Vater Niederländer, Schalke-Fan und Fernstudent der Psychologie.

Sané-Parallelen zu Mario Götze Ein Rollenspieler möchte auch Leroy Sané werden, am liebsten in einer Hauptrolle. Doch der 25-Jährige, der eine passable erste Saison beim FC Bayern hinter sich hat, verkörpert so gar nicht Gosens’ Eigenschaften. Sané gilt als introvertierter Spieler, sein Charme offenbart sich erst im intimen Gespräch. In der Vorbereitung konnte Sané erneut nicht überzeugen, weiter kämpft er gegen das nicht unbegründete Image, ein Bruder Leichtfuß zu sein, der auch aufgrund seiner Statur und Spielweise hin und wieder lethargisch rüberkommt. Das alles erinnert an Mario Götze (seit letztem Sommer bei der PSV Eindhoven), dessen individuelle Extraklasse so unbestritten war und ist wie seine Individualität neben dem Platz. Beide sind Künstlertypen, denen zuweilen der Punch fehlt. Als Joker könnte Sané in einem besonderen Turniermoment der Welt zeigen, dass er besser ist als sein Ruf. Siehe Götzes goldenes Jokertor im WM-Finale 2014 gegen Argentinien.

In der "Opferrolle" befindet sich Joshua Kimmich, der seinen Part zum Wohle der Mannschaft akzeptiert. Bei Bayern uneingeschränkter Mittelfeldherrscher, zieht er unter Löw um. In Ermangelung eines Rechtsverteidigers von internationalem Niveau (Lukas Klostermann fiel durch) und aufgrund des Überangebots an Weltklasse im zentralen Mittelfeld (Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Goretzka) wird Kimmich 2021 zu einer Art Philipp Lahm. Der wechselte während der WM 2014 aus dem Zentrum auf die rechte Außenbahn – mit Erfolg. Kimmich meinte: "Solange wir die Spiele gewinnen, ist mir das eigentlich komplett egal, ob ich rechts spiele oder in der Mitte."

