Scouts gesichtet: RB Leipzig offenbar an Schalke-Flirt Robin Gosens interessiert

Robin Gosens steht offenbar im Fokus von RB Leipzig . Laut eines Berichts des Portals football italia sollen Scouts des Bundesliga -Tabellenführers den Außenverteidiger beim Spiel seines Klubs Atalanta Bergamo gegen den FC Turin im Stadion beobachtet haben. Was sie dabei gesehen haben, muss ihnen gefallen haben. Beim 7:0-Kantersieg erzielte der eigentliche Linksverteidiger, der diesmal im linken Mittelfeld zum Einsatz kam, einen Treffer. Es ist bereits sein siebter Torerfolg in der laufenden Serie-A-Saison.

Laut eines Berichts der italienischen Zeitung La Gazzetta dello Sport soll der 25-Jährige, der in Bergamo noch bis 2022 unter Vertrag steht, den Klub gegen eine Ablössumme in Höhe von rund 30 Millionen Euro in der nächsten Saison verlassen dürfen. Zuletzt äußerte er sich gegenüber einem Wechsel in die Bundesliga offen. Sein Lieblingsziel ist jedoch nicht die Leipzig, sondern Gelsenkirchen. "Wenn der Moment reif ist und alles passt, möchte ich - wann auch immer - in der Bundesliga und am liebsten bei Schalke spielen", sagte der Linksverteidiger gegenüber Spox und Goal.