Gosens, Hummels und Gündogan angeschlagen: "Wussten gar nicht, wen wir auswechseln sollten"

Nach rund einer Stunde Hochgeschwindigkeits-Fußball meldete sich hier und da der Körper. Mats Hummels hielt sich das Knie. Robin Gosens schmerzten die Adduktoren. Und kurz darauf wollte auch die Wade von Ilkay Gündogan nicht mehr so recht all ihren Funktionen nachkommen. "Es gab eine Phase, in der wir nicht so wussten, wen wir rausnehmen sollen", sagte Joachim Löw nach dem 4:2 (2:1) gegen Portugal im Glutofen Allianz Arena. Über das Ausmaß der Blessuren konnte der Bundestrainer noch keine konkreten Angaben. In Vier tagen steht das abschließende Gruppenspiel gegen Ungarn an. Dann soll der Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht werden.

