Rückkehr im Dezember? Nationalspieler Robin Gosens gibt Verletzungs-Update

Seit Anfang September fehlt Robin Gosens der deutschen Nationalmannschaft und seinem Klub Atalanta Bergamo. Der 27-Jährige hatte sich beim Flick-Debüt gegen Liechtenstein (2:0) eine Kapselverletzung am linken Fuß zugezogen. Das Rückspiel am Donnerstag, das mit einem 9:0-Kantersieg für das DFB-Team endete, verpasste der Linksverteidiger - auch das WM-Qualifikationsspiel in Armenien am Sonntag (18 Uhr/RTL) kommt für ihn noch zu früh. Dennoch dürfen sich die Gosens-Fans Hoffnung auf ein baldiges Comeback machen, wie der Atalanta-Profi im SPORT 1-Podcast "Meine Bayern-Woche" verraten hat. Anzeige

"Ich kann endlich wieder die Fußballschuhe schnüren, denn ich bin in der letzten Phase meiner Reha. Ich bin hoffentlich bald zurück", erklärte Gosens, der keinen Hehl daraus machte, dass ihm das alles sehr fehle. Der Nationalspieler, der bei der vergangenen EM zu den wenigen Gewinnern im DFB-Team gehörte, will im Dezember wieder auf dem Platz stehen und 2022 in die Mannschaft von Hansi Flick zurückkehren.

"Durch die Reha getragen": So machte Flick Gosens stark

Insbesondere dem Bundestrainer hat Gosens eine Menge zu verdanken, da er ihm während seiner Verletzung sehr geholfen hat. "Hansi hat es sehr leidgetan. Nach meiner Verletzung hatte ich mit ihm Kontakt. Er hat mir damals viel Erfolg für die Reha gewünscht und sich bis zuletzt immer wieder nach mir erkundigt und gefragt, wie es mir geht", verriet der Rekonvaleszent. Der Coach habe ihm immer ein sehr gutes Gefühl gegeben und ihm vermittelt, dass er trotz der Verletzung ein wichtiger Bestandteil des Teams sei. Dieser Support des Trainers "hat mich bislang durch meine Reha getragen", berichtete Gosens.