Bericht: Robin Gosens vor Wechsel zu Newcastle United - Nationalspieler und Klub einig

Zieht es Robin Gosens auf die Insel? Wie Sky Italia berichtet, baggert Newcastle United an dem deutschen Nationalspieler. Demnach soll sich der abstiegsbedrohte Klub aus der Premier League mit dem Profi von Atalanta Bergamo bereits einig sein. Ein Vertrag über dreieinhalb Jahre mit einem Netto-Gehalt von 3,5 Millionen Euro winken Gosens demnach.

Die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs seien dem Bericht zufolge allerdings noch nicht abgeschlossen. Gosens hat in Bergamo noch einen Vertrag bis 2023. Eine Ablösesumme wäre also fällig, was die "Magpies" nach der Übernahme durch saudische Investoren allerdings nicht abschrecken dürfte. Gosens hat laut Transfermarkt.de einen Marktwert von 35 Mio. Euro.