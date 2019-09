Hack-Hattrick beschert deutscher U21 Traumstart in EM-Quali - 5:1-Sieg in Wales

Diesen Auftritt wird Robin Hack so schnell nicht vergessen. Der Profi des 1. FC Nürnberg hat im ersten U21-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft zur EM 2021 beim souveränen 5:1 (4:0)-Erfolg gegen Wales mit einem lupenreinen Hattrick das Spiel schon in der ersten Halbzeit entschieden. Vor 841 Zuschauern in Wrexham traf der ehemalige Hoffenheimer in der 19., 24. und 29. Minute. Die weiteren Treffer steuerten der Bremer Johannes Eggestein (41.) und HSV-Profi Adrian Fein (50.) bei. Mark Harris erzielte in der 48. Minute den Ehrentreffer für die Waliser per Elfmeter.