Corona-Fall im DFB-Team: Robin Koch reist nach positivem Test vorerst nicht ins Mannschaftshotel

Neben Koch und Adeyemi ist auch Joshua Kimmich am Montagabend nicht im Mannschaftshotel angekommen. Der Mittelfeldstratege des FC Bayern und seine Frau erwarten ihr drittes Kind. Ob Kimmich bei den Testspiele in Sinsheim gegen Israel am 26. März und drei Tage später in Amsterdam gegen Holland dabei sein kann, ist noch offen.