"Große Motivation für mich": Leeds-Profi Robin Koch will zurück in die Nationalmannschaft

Der lange verletzte Robin Koch hofft nach seinem Comeback für Leeds United auch auf eine baldige Rückkehr in die deutsche Nationalmannschafft. "Der Bundestrainer und ich haben mehrmals telefoniert", sagte der 25-Jährige im Interview der Bild am Sonntag über Gespräche mit Hansi Flick. "Es ist eine große Motivation für mich: Das Ziel, zeitnah zum DFB-Team zurückzukehren, habe ich natürlich vor Augen. Auch mit den Ärzten beim DFB bin ich, wie gesagt, immer in Kontakt."

