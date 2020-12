Hinrundenaus für Nationalspieler Robin Koch: Leeds-Profi unterzieht sich Knie-OP

Robin Koch wird seinem Klub Leeds United in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Nationalspieler muss sich einer Operation am rechten Knie unterziehen, die laut Bild bereits am Dienstagvormittag in der Londoner Fortius Clinic vollzogen werden sollte. Eine Rückkehr auf den Platz soll in der Premier League zur Rückrunde wieder möglich sein, die Ende Januar in die zweite Saisonhälfte startet. Für die nächsten Länderspiele im März stünde der 24-Jährige Bundestrainer Joachim Löw dann ebenfalls wieder zur Verfügung.

Bekannt wurde jetzt erst, dass ein Meniskuseinriss dem Verteidiger bereits seit seinem Wechsel im Sommer vom SC Freiburg nach England für 13 Millionen Euro zusetzte. "Wir haben zu Beginn der Saison gemeinsam mit den Ärzten entschieden, dass ich so vorerst spielen kann. Uns war aber klar, dass wir den Eingriff früher oder später vornehmen müssen", erklärte Koch.