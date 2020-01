Berichte: Benfica Lissabon will Nationalspieler Robin Koch vom SC Freiburg - Wechsel noch im Winter?

Wildert Benfica Lissabon erneut in der Bundesliga ? Übereinstimmenden Berichten der portugiesischen Sportzeitschrift Record und der Bild zufolge ist der portugiesische Meister nach der Verpflichtung von Ex-BVB-Star Julian Weigl nun an einem jungen Nationalspieler interessiert: Demnach wollen die Portugiesen Abwehr-Chef Robin Koch vom SC Freiburg verpflichten. Laut Record gab es sogar bereits Kontakt zwischen den Freiburgern und Benfica, die Lissaboner würden Koch gerne noch im Winter verpflichten.

Freiburg-Sportdirektor Hartenbach bestätigt Interesse an Koch

"Er ist ein einflussreicher Spieler in der Mannschaft, aber wir müssen zwei oder drei Spieler pro Jahr verkaufen, und wir haben das Glück, interessante Spieler im Kader zu haben", sagte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach gegenüber Record (Zitat via transfermarkt.de). "Koch ist ein Spieler, der beobachtet wird, daher könnten wir ihn verkaufen." Der 23-jährige Koch wechselte 2017 vom 1. FC Kaiserslautern nach Freiburg. Im vergangenen Oktober debütierte er gegen Argentinien in der deutschen Nationalmannschaft.