Wahnsinns-Schlussphase: Frankfurt kontert Fürth-Ausgleich und erkämpft sich zweiten Dreier

Aufatmen bei Eintracht Frankfurt: Gegen das noch sieglose Schlusslicht Greuther Fürth fuhren die Hessen am Sonntag ihren zweiten Dreier in der laufenden Bundesliga-Saison ein. Die Schützlinge von Trainer Oliver Glasner setzten sich nach einer verrückten Schlussphase dank eines späten Treffers von Rafael Borré (90.+3) bei den "Kleeblättern" mit 2:1 (0:0) durch. Sebastian Rode hatte die SGE zunächst in Führung gebracht (76.), Cedric Itten das Remis für die Fürther vermeintlich spät gesichert (90.+1) – doch Borré hatte das letzte Wort. Nach dem Sieg in der Europa League gegen Olympiakos Piräus (2:1) gelang den Hessen damit auch auf nationalem Terrain ein Befreiungsschlag. Durch den zweiten Dreier springt die Eintracht auf Platz 14 des Klassements, muss sich mit nur drei Zählern Vorsprung auf Relegationsplatz 16 aber weiter nach unten orientieren. Fürth wartet indes auch weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis seit dem Aufstieg in die deutsche Belétage und bleibt mit nur einem Punkt abgeschlagener Tabellenletzter.

Frankfurt trat mit dem zuletzt verletzten Filip Kostic in der Startelf an. Auch Innenverteidiger Martin Hinteregger kehrte bei den Hessen zurück. Ajdin Hrustic fehlte der SGE hingegen wie schon unter der Woche in der Europa League. Fürth-Coach Stefan Leitl setzte in Kapitän Branimir Hrgota und Verteidiger Jetro Willems auf zwei ehemalige Frankfurt-Profis. Zudem wurde Rechtsverteidiger Marco Meyerhöfer rechtzeitig fit und ersetzte Simon Asta.

Die Bedeutung der Partie war beiden Teams klar. Die noch sieglosen Fürther spielten von Beginn an auf den ersten Saison-Erfolg. Die Gäste aus Frankfurt wirkten auch mit dem gelösten Ticket für die K.o.-Phase der Europa League im Rücken verunsichert. In der Offensive fanden die Hessen in Durchgang eins so gut wie gar nicht statt. Stattdessen erspielten sich die "Kleeblätter" ein klares Übergewicht. Besonders Ex-Frankfurt-Profi und Fürth-Kapitän Branimir Hrgota sorgte für Unruhe in der gefährlichen Zone. Erst verpasste er die Führung nach einer guten Viertelstunde knapp (16.), dann scheiterte er kurz vor dem Pausenpfiff mit einem kraftvollen Abschluss am Außennetz (44.). Das letzte Quäntchen im Abschluss blieb aber auch bei den Fürthern zunächst aus.