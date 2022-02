Rodel-Märchen in Peking: Deutschland feiert Optimal-Ausbeute und neue Rekordolympionikin

Rodellegende Georg Hackl wusste, was er mit dem frisch geschabten Eis neben der Bahn von Yanqing anfangen kann. Seine graue Dose chinesisches Bier packte der dreifache Olympiasieger in den kleinen Eisberg, den ein Bahnarbeiter gerade aufgeschippt hatte. Dann setzte er sich mit dem gekühlten Gebräu zu Bundestrainer Norbert Loch auf den Rand der Bahn und vertiefte ihn in ein Gespräch. Anzeige

"Da wird schon wieder über das Rennen gesprochen, da ist man immer am Fachsimpeln, am Analysieren", sagte Loch später über den Inhalt des Zwiegesprächs. Vielleicht ist das eben das Erfolgsgeheimnis der deutschen Rodler, selbst bei maximalem Erfolg suchen sie im Trainerteam der Nationalmannschaft nach Optimierungsmöglichkeiten.

Bundestrainer Loch: "Die Tobis haben am Ende gezeigt, dass sie berechtigt Olympiasieger geworden sind"

Nur wenige Minuten zuvor hatte das Team um Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig und Tobias Wendl/Tobias Arlt – allesamt in China bereits Olympiasieger in ihren eigenen Disziplinen – gemeinsam auch noch Gold gewonnen. In vier Wettkämpfen war es damit der vierte Goldtriumph. "Gestern war schon unglaublich. Aber das ist das i-Tüpfelchen auf einer grandiosen Vorstellung meines Teams. Das gesamte Team hat es hervorragend gemacht", sagte Cheftrainer Norbert Loch im ZDF. "Die Tobis haben am Ende gezeigt, dass sie berechtigt Olympiasieger geworden sind und die Teamstaffel gerockt haben. Wir werden uns ein paar Bierchen aufmachen. Das haben wir uns verdient."



Das Rennen war enger, als wohl viele erwartet hatten, denn sowohl Madeleine Egle als auch Wolfgang Kindel waren schneller als Natalie Geisenberger und Johannes Ludwig. Mit 0,101 Sekunden Rückstand gingen Wendl/Arlt auf die Strecke. Bei der Bahn in Yanqing wird den Startern oben auch der genaue Rückstand angezeigt. "Wir konzentrieren uns dann auf unseren Lauf, wenn es der zweite Platz ist, dann ist es der zweite Platz", sagte Arlt. Doch es wurde der erste. Als die Zwischenzeitmessung das erste Mal auf Grün sprang, gab es bereits den ersten Jubel im Zielraum. "Als dann die Eins aufgeleuchtet hat, war das unglaublich, gewaltig", sagte Wendl.

Geisenberger muss Medaillen-Holzbrett umbauen lassen

Geisenberger fieberte mit Ludwig im Zielraum mit und sah, wie das Doppelsitzerduo den Rückstand in einen minimalen Vorsprung von 0,080 Sekunden umwandelt. "Es war ein Auf und Ab, mal war es grün, dann rot, am Schluss wieder grün – da fällt dann so eine Last ab. Wir sind ja mit viermal Gold angetreten, da sollte dann in der öffentlichen Meinung auch Gold rauskommen. Aber ich denke, wir haben uns heute ganz gut verkauft", sagte Geisenberger, die jetzt zu Hause umdekorieren muss. Ihre Medaillen hängen, wenn sie nicht im Safe der Bank liegen, an einem eigens von einem Schreiner gefertigten alten Holzbrett im Wohnzimmer. "Es müssen zwei neue Aufhänger rein, momentan habe ich für jede Medaille einen Platz, das muss ich jetzt komplett umbauen, dass es dann passt", sagte die 34-Jährige.

Denn inzwischen hat sie sechs Goldmedaillen gesammelt, was sie zur erfolgreichsten deutschen Winterolympionikin aller Zeiten macht. Auch Wendl/Arlt haben Eisschnellläuferin Claudia Pechstein (fünfmal Gold, zweimal Silber, zweimal Bronze) nun überholt, Geisenberger hat allerdings noch eine Bronzemedaille aus Vancouver in der Hinterhand.