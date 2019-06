Medien: Korb für den FC Bayern - Atlético-Star Rodrigo wechselt zu Manchester City

Der angeblich auch von Bayern München umworbene spanische Nationalspieler Rodrigo verlässt nach Medienberichten Atlético Madrid. Der 22 Jahre alte Profi habe der Führung des Vereins mitgeteilt, dass er nach nur einem Jahr in Madrid zu einem anderen Club wechseln werde, berichteten mehrere spanische Sportmedien am Dienstag übereinstimmend. Die Zeitung Mundo Deportivo schrieb in der Onlineausgabe, es stehe fest, dass der defensive Mittelfeldmann in der nächsten Saison beim englischen Meister Manchester City von Trainer Pep Guardiola spielen werde.