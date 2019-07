Kein Bayern-Transfer: Atleticos Rodrigo wechselt zu Manchester City

Der spanische Nationalspieler von Atletico Madrid wechselt für die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro zu Premier-League-Klub Manchester City . Der 23-Jährige, der im zentralen und defensiven Mittelfeld spielen kann, galt als Wunschspieler von City-Coach Pep Guardiola - der letztendlich auch den Ausschlag gegeben habe, warum sich Rodrigo für den Wechsel zum englischen Meister entschieden hat. Erst vor einem Jahr hatten die Madrilenen den 1,91-Meter-Mann für 25 Millionen Euro verpflichtet.

ManCity-Transfer Rodrigo: Zweitteuerster Spanier der Geschichte

Gleich in der ersten Saison beim Team von Trainer Diego Simeone kam er zu 34 Liga-Einsätzen, in denen er drei Tore erzielen konnte. Zudem legte er einen weiteren Treffer direkt auf. Der 1,91m große Profi fühlt sich im zentralen, defensiven Mittelfeld am wohlsten und wird bereits mit Barcelona-Ikone Sergio Busquets verglichen.