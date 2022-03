Offiziell: Schalke 04 verpflichtet Eintracht-Leihgabe Rodrigo Zalazar fest - Vertrag bis 2026

"Rodrigo hat sich von der ersten Minute an mit Schalke vollumfänglich identifiziert. Er ist ein Spieler, der eine unheimliche Qualität besitzt, intensiven und emotionalen Fußball zu spielen. Dazu hat er ein feines Gespür, ein Spiel zu lenken und zu entscheiden. Daher sind wir sehr froh, dass wir gemeinsam mit ihm die nächsten Schritte gehen werden", sagte S04-Sportdirekor Rouven Schröder . Der 22-Jährige selbst ließ verlauten, dass er "sehr glücklich" sei, "bei diesem großen Verein" zu bleiben. Er machte zudem seine Ambitionen deutlich: "Unser Ziel ist klar: Wir wollen so schnell wie möglich in die Bundesliga aufsteigen." Als Tabellenvierter der 2. Liga haben die Schalker derzeit einen Punkt Rückstand auf den Dritten Darmstadt 98.

Zalazar kam in dieser Saison auf 23 von möglichen 24 Einsätzen in der 2. Liga. Dabei stehen für den Mittelfeldspieler zehn Scorerpunkte zu Buche. Der Südamerikaner war im Sommer 2019 vom FC Malaga zur Eintracht gewechselt. Von dort wurde er an den polnischen Klub Korona Kielce sowie an den FC St. Pauli verliehen, bevor er sich vor dieser Saison den Schalkern anschloss.