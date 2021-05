French Open: Traumstart für Roger Federer - Schweizer überzeugt bei seinem Grand-Slam-Comeback

Tennisspieler Roger Federer hat bei den French Open überraschend locker die zweite Runde erreicht. 487 Tage nach seinem letzten Match im Stade Roland Garros gewann der 39 Jahre alte Schweizer am Montag gegen den Usbeken Denis Istomin mit 6:2, 6:4, 6:3 . Für Federer, der fast das komplette Jahr 2020 wegen zweier Knieoperationen verpasst hatte, war es im vierten Spiel in dieser Saison erst der zweite Sieg.

Zuletzt hatte er beim Vorbereitungsturnier in Genf gleich zum Auftakt verloren. Zuvor konnte der "Maestro" in Katar gegen Daniel Evans sein einziges Match in diesem Jahr gewinnen - bis jetzt. Die fehlende Spielpraxis war ihm gegen Istomin nicht anzumerken. Nach 1:33 Stunden nutzte Federer seinen ersten Matchball.