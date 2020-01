Sieben Matchbälle abgewehrt: Roger Federer doch noch im Halbfinale der Australian Open

Nach der Abwehr von sieben Matchbällen hat sich Roger Federer bei den Australian Open der Tennisprofis ins Halbfinale gezittert. Der Rekord-Grand-Slam-Turniersieger aus der Schweiz rang am Dienstag in Melbourne den Amerikaner Tennys Sandgren mit 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3 nieder. Im vierten Satz hatte der 38-Jährige Matchbälle gegen sich, im Tiebreak sogar drei in Serie.

Auch in den zwei Runden zuvor hatte die Nummer drei der Tennis-Welt Probleme gehabt und war in der dritten Runde gegen den Australier John Millman nur zwei Punkte vom Aus entfernt gewesen. "Man muss manchmal etwas Glück haben. Ich habe das heute eigentlich nicht verdient, aber stehe dennoch hier... und bin sehr glücklich", sagte Federer. Er habe schon eine Menge Tennis gespielt in seinem Leben, heute habe er Probleme im Leistenbereich gehabt. "Ich hasse es eigentlich, Verletzungspausen zu nehmen und so eine Schwäche zu zeigen", so Federer. Er habe sich im Laufe des Matches aber wieder besser gefühlt - und der Druck sein dann ebenso weg gewesen.