Absage an Eintracht Frankfurt: Eindhoven-Trainer Roger Schmidt will bei der PSV bleiben

Die Liste möglicher Trainer bei Eintracht Frankfurt kann um einen Namen gekürzt werden: Der immer wieder bei den Hessen gehandelte Roger Schmidt wird nicht zur SGE wechseln, wie er am Sonntag bei Sky90 bekräftigte. Auch wenn er mit dem neuen Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche befreundet ist, will er bei der PSV Eindhoven bleiben: "Wir haben zusammen gespielt in Paderborn, er war mein Kapitän als ich Trainer war in Paderborn, er war mein Co-Trainer in Paderborn. Wir kennen uns natürlich sehr gut. Aber im Moment ist es einfach nicht möglich, weil ich einfach auf keinen Fall wechseln werde." Anzeige

"Ich habe letztes Jahr bewusst die Entscheidung getroffen ins Ausland zu gehen", erklärte Schmidt die Gründe für seinen Eindhoven-Verbleib. "Das erste Jahr ist immer schwierig, da bereitet man viel vor", so der Trainer. Nun will er aber auf dem Fundament aufbauen, das er gelegt hat: "Die PSV Eindhoven mit Fans habe ich nicht erlebt. Wir haben die Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren. Eine Saison mit Champions League ist immer eine großartige Saison. Deswegen macht es mir auch sehr viel Spaß da und ich freue mich aufs nächste Jahr." Schmidt wurde mit der PSV, bei der auch Ex-Nationalspieler Mario Götze unter Vertrag steht, hinter Ajax Amsterdam Vize-Meister in der Eredivisie.