Überraschendes Aus für Roger Schmidt: Ex-Leverkusen-Trainer in China wohl entlassen

Große Überraschung in China: Sportlich läuft es überragend - und trotzdem hat Peking Guoan seinen deutschen Trainer Roger Schmidt am Dienstag entlassen. Das berichtet der Kicker. Eine offizielle Bestätigung des chinesischen Klubs steht bislang noch aus. Der Grund für die Trennun soll darin liegen, dass der 52-Jährige seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag nicht vorzeitig verlängern wollte. Sein Nachfolger steht wohl schon fest: Chinesischen Medienberichten wird der ehemalige Olympique-Lyon-Trainer Bruno Génésio künftig auf der Bank sitzen.

Unter Schmidt lief es bei Peking Guoan rund

Unter Schmidt lief es für Peking Guoan zuletzt so gut wie lange nicht. Der Klub wurde Pokalsieger und qualifizierte sich für die asiatische Champions League. Außerdem hat sich Guoan wieder ganz oben in der Liga festgebissen - und kann sich aktuell sogar Hoffnungen auf den Meistertitel machen. Nach 20 von 30 Spieltagen liegt die Mannschaft auf dem dritten Tabellenplatz, nur vier Punkte hinter Tabellenführer und Top-Favorit Guangzhou Evergrande.

Mitte oder Ende August wollten sich beide Seiten darüber austauschen, ob für Schmidt eine Vertragsverlängerung infrage kommt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur Ende der vergangenen Woche. Daraus wird nun also nichts. Dabei hatte sich der ehemalige Coach von Bayer Leverkusen zuletzt sehr positiv über seine Zeit im chinesischen Fußball geäußert. „Ich war in jeder Hinsicht sehr positiv überrascht", sagte Schmidt jüngst bei einem Besuch der Deutschen Schule in Peking (DSP) auf Fragen von Schülern.