Roger Schmidt überwältigt nach Pokalsieg mit PSV Eindhoven: "Was ich heute gesehen habe, ist unglaublich"

Mario Götze schrie mit dem silbernen Siegerpokal in der Hand seine Freude laut heraus. Und auch der scheidende Trainer Roger Schmidt ging nach dem Pokalsieg mit der PSV Eindhoven mit geballten Fäusten und euphorisch jubelnd auf die Knie. " Ich bin sehr stolz, Coach dieser Mannschaft zu sein. Was ich heute gesehen habe, ist unglaublich ", sagte Schmidt.

Am Ostersonntag hatten Ex-Weltmeister Götze und seine Mannschaft in einem packenden Finale mit 2:1 (0:1) gegen Ajax Amsterdam gewonnen und zum zehnten Mal im niederländischen Fußball-Pokal triumphiert. Für die PSV war es der erste Titel in diesem Wettbewerb seit 2012, Ajax verspielte dagegen den dritten Triumph in Serie und die Chance auf das Double.