PSV-Trainer Roger Schmidt über mögliche Bundesliga-Rückkehr: "Hatte nie den klaren Karriereplan"

Knapp drei Jahre leitete Roger Schmidt Bayer Leverkusen und führte die Werkself 2016 bis auf Rang drei der Bundesliga. Eine sportliche Krise in der anschließenden Saison kostete dem einstigen Erfolgscoach allerdings seinen Job. Nach einer Station in China ist Schmidt nun wieder nach Europa zurückgekehrt und soll den niederländischen Klub PSV Eindhoven zum Titel führen.

"Von den Strukturen bin ich restlos begeistert", schwärmte der 53-Jährige im Interview mit dem Kicker von seinem neuen Klub und formulierte klare Ziele: "Wir wollen natürlich wieder darauf hin- arbeiten, dass wir um die Meisterschaft mitspielen können. Das war bei meiner Entscheidung für PSV auch eine große Motivation, um Titel und die Champions-League-Teilnahme zu spielen." In der Bundesliga wäre das schwieriger geworden. Unter anderem Schalke 04 und Hertha BSC sollen zwischenzeitlich Interesse am einstigen Leverkusen-Coach gezeigt haben, entschieden sich aber letztlich für andere Trainer.

PSV-Trainer Roger Schmidt über mögliche Bundesliga-Rückkehr

"Das ist letztlich immer auch ein bisschen eine Frage des Timings", betonte Schmidt. Das hat bei möglichen Arbeitgebern aus der Bundesliga offenbar nicht gepasst. Das der 53-Jährige nun in einer auf dem Papier schwächeren Liga untergekommen ist, stört ihn nicht. "Für mich ist nicht die Liga das entscheidende Kriterium, ich hatte nie den klaren Karriereplan", erklärte Schmidt dem Kicker. "Für mich ist immer entscheidend, ob ich mich in einer Aufgabe wiederfinden kann. Als PSV erstmals anfragte, fühlte sich das für mich direkt gut an. Dieses Gefühl hat sich in den Gesprächen verstärkt, und ich weiß: Wenn ich dieses Gefühl in einem Klub habe, bin ich ein guter Trainer", so der Fußballlehrer weiter.