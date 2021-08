Rolle unter DFB-Trainer Hansi Flick und Vorfreude auf Romelu Lukaku: Das sagt Chelsea-Profi Kai Havertz

DFB-Spieler Kai Havertz möchte sich im Sturmzentrum der deutschen Nationalmannschaft einen Stammplatz erkämpfen. "Ich kann diese Rolle einnehmen" , sagte der Champions-League-Sieger des FC Chelsea im Interview der Bild-Zeitung: "Ich weiß noch nicht, wie Hansi Flick aufstellen wird. Ich mag die Position als Mittelstürmer in der Box, im Sechzehner: Offensiv in die Spitze zu stoßen, Tore zu machen. Das wäre eine Position, die mir gefallen würde." Bei den Blues übernimmt diese Rolle Havertz aber eher nicht. Im Sommer verpflichtete der Londoner Klub mit Romelu Lukaku einen typischen Strafraumstürmer.

Havertz freut sich über den Transfer des bulligen Angreifers. "Romelu ist ein super Stürmer", sagte Havertz: "Er ist für jeden Verein auf der Welt eine Verstärkung, ich freue mich, wenn ich ihn mit Pässen bedienen kann." Der Neuzugang von Inter Mailand kommt in der Premier League bereits auf 252 Einsätze für die Klubs FC Chelsea, West Bromwich Albion, FC Everton und Manchester United. Havertz (28 Spiele) und DFB-Kollege Timo Werner (36 Spiele) absolvierten in der englischen Top-Liga deutlich weniger Partien nach den Transfers im Sommer 2020. "Der Start für uns beide war nicht so richtig gut. Inzwischen fühlen wir uns total wohl, wir haben uns an den Fußball, die Lebensweise, die Menschen gewöhnt", sagte Havertz.