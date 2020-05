Rolle rückwärts im Scheibenholz: Betreiber fassen "Geisterrenntag" ins Auge

Leipzig. Entgegen ursprünglicher Absichten könnte nun doch ein so genannter „Geisterrenntag“ – also Pferderennen ohne Publikum - auf der Galopprennbahn im Leipziger Scheibenholz stattfinden. Alexander Leip, Chef der Scheibenholz GmbH, stellte das in Aussicht. In Frage kommt der 27. Juni, ein Sonnabend. Allerdings will am gleichen Tag auch Magdeburg einen Renntag veranstalten. Die Entscheidung, wer den Zuschlag erhält, fällt das Kölner Direktorium für Vollblutzucht und Rennen in den nächsten Tagen. Falls die Entscheidung für Leipzig fällt, steht noch die Genehmigung der Stadt Leipzig zur Durchführung des Renntages aus.

DURCHKLICKEN: Rückblick auf den Aufgalopp am 1. Mai 2019 Das war der Aufgalopp im Scheibenholz am 1. Mai 2019. Rund 20.000 Besucher pilgerten zur Rennbahn. © André Kempner

Der Galopp-Dachverband hat ein „komprimiertes Rennprogramm“ mit 22 Renntagen bis zum 16. Juni erstellt. Es sieht Rennen ohne Publikum an diesen Tagen auf jeweils nur einer Bahn vor, um die Transportwege der teilnehmenden Pferde zu minimieren. Laut dem Konzept sollen sich maximal 70 Personen auf dem Rennbahngelände aufhalten dürfen. Ursprünglich sollte der erste Renntag dieser Art am 1. Mai in Hannover erfolgen. Der wurde gecancelt, wie auch der für den 4. Mai geplante Renntag in Dortmund. Am Donnerstag soll es in Hannover nun wirklich losgehen. Auf den ostdeutschen Bahnen stehen bisher die Termine am 10. Mai (Hoppegarten), 22. Mai (Halle), 30. Mai (Dresden), 31. Mai (Hoppegarten) und 13. Juni (Dresden) fest. Offen ist der 27. Juni.

Wettanbieter verzichten auf Provisionen

Ohne Zuschauer fallen für die Rennbahnen nicht nur die Eintrittsgelder weg, sondern vor allem auch die Erlöse aus den Wetten vor Ort, eine der wichtigsten Einnahmequellen der Vereine. Bei den „Geisterrennen“ können nur noch Wetten bei Buchmachern abgegeben werden. Doch die Anbieter haben sich solidarisch mit der Branche gezeigt und verzichten für eine gewisse Zeit auf ihre Provisionen. 20 Prozent der Wetteinnahmen pro Rennen gehen nun an die Bahn. Damit seien bei halbwegs guten Umsätzen die Ausgaben für die Geisterrennen zu finanzieren

Unser Geschäftsführer Alex Leip im Live-Talk mit Sport im Osten über die Situation im Scheibenholz und der Aussicht auf... Gepostet von Galopprennbahn Scheibenholz am Mittwoch, 6. Mai 2020