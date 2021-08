Rollkunstlauf: Wolfsburger Trio holt zweimal DM-Gold

Zander (Jugend Damen) lag bereits nach dem Kurzprogramm souverän auf dem ersten Platz und hatte sich einen kleinen Vorsprung erarbeitet. In der Kür lief es nicht ganz so wie gewünscht. Greite: "Das Thema 'J. K. Rowling' ist noch recht neu und benötigt noch etwas Zeit, um richtig zu laufen." Dennoch: Die Wolfsburgerin sammelte genügend Punkte (persönlicher Rekord), um sich den Titel der deutschen Jugendmeisterin zu sichern. Für Zander war es der erste DM-Sieg.

VfL-Läuferin Chantal Märtens ging mit dem Dream Team Niedersachsen in der Meisterklasse Formationslauf an den Start. Besonders die Mannschaftsdisziplinen haben in der Corona-Zeit lange nicht trainieren können. "So war es um so erfreulicher, dass der amtierende Weltmeister eine sehr gute Leistung zeigte und den deutschen Meistertitel zum wiederholten Male gewann", so Greite.