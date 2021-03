"Es gilt, alles reinzuwerfen": United will Rahden noch von Platz drei verdrängen 

Die Vorzeichen sind klar: Ein einfacher Sieg reicht gegen Rahden nicht. Die Mannschaft von Trainer Matin Kluck (aktuell auf Platz vier) muss das Rückspiel mit mindestens zwölf Punkten Unterschied gewinnen, um den direkten Vergleich für sich zu entscheiden und an Rahden vorbeizuziehen. „Ich möchte, dass wir die Leistung abrufen, die wir die letzten Wochen schon gebracht haben“, sagt Kluck, „Ob wir es am Ende auf Platz drei schaffen, wird sich zeigen. Es gilt, alles reinzuwerfen, damit wir dieses Spiel am Ende auch für uns entscheiden können.“

United reist nach dem Sieg gegen die Thuringia Bulls mit einer breiten Brust und viel Selbstbewusstsein an. Für die Baskets ist es hingegen das erste Spiel seit drei Wochen. Die fehlende Spielpraxis könnte in einem so entscheidenden Spiel zu einem Schlüsselfaktor werden. „Spielpraxis und Rhythmus ist immer wichtig. Dennoch geht Rahden ausgeruht in dieses Spiel und hatte zwei Wochen Zeit, sich auf uns vorzubereiten, ich sehe das weder als Vor- noch als Nachteil“, so Kluck.