Gegen den Trend: Hannover United startet mit Verspätung in die Saison

Der Saisonauftakt in der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL1) wurde um einen Monat verschoben, DRS- und Europapokal-Wettbewerbe wurden abgesagt. Jetzt startet die Liga endlich in die neue Spielzeit. Hannover United empfängt zum Auftakt am Sonntag (16 Uhr) Aufsteiger BBC Münsterland in der United-Arena (IGS Stöcken).