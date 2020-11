Niederlage im ersten Saisonspiel: Rahdens Presse drückt Hannover United weg

Josef Jaglowski hatte gute Laune. Zum einen war er einen wichtigen Gruß losgeworden. „Mein Enkel wohnt in Kanada. Er hat gesagt: ‚Opa, du musst für mich in die Kamera winken.‘ Ich hoffe, es ist angekommen“, sagte Jaglowski und zeigte lachend auf die Livestreamkamera, die das Spiel zwischen Hannover United und den Baskets 96 Rahden offenbar auch nach Übersee übertragen hat.

Jaglowski hatte nach einem guten ersten Viertel des Gastgebers (24:13) seine Verteidigung auf ein intensives Pressing umgestellt. Und damit kam United überhaupt nicht zurecht. Rahden, angeführt von seinem überragenden niederländischen Nationalspieler Mustafa Korkmaz, holte Punkt um Punkt auf, ging in der 24. Minute erstmals in Front.

Die Stimmung bei den Gastgebern war nach dem Abpfiff eher verhalten. Das 60:71 im ersten Spiel der Saison war ein früher Dämpfer für die Ambitionen. Die Aufarbeitung der ersten Niederlage in der Liga seit Dezember 2019 gegen die Thuringia Bulls begann direkt im Anschluss – und war äußerst selbstkritisch. „Wir haben einen harten Kampf geliefert bekommen. Die waren sehr, sehr aggressiv an den Stühlen“, sagte United-Coach Martin Kluck. „Da muss ich mir eingestehen, dass wir uns nicht gut genug auf diese Presse eingestellt haben.“

United startete zwar mit einer knappen Führung in den letzten Abschnitt (55:53), doch im Anschluss warf Hannover nur noch fünf Punkte. Zu wenig, um starke Rahdener in Bedrängnis zu bringen. „Unser Pressing hat perfekt geklappt“, sagte Jaglowski. „Pressing gibt immer Erfolg – nicht von der ersten Sekunde an, sondern am Ende. Da war die Kraft weg, Hannover hat die Arme nicht mehr hochbekommen.“

Kluck zeigt Respekt vor Rahdener Powerplay

Die Analyse in Zahlen: In der zweiten Halbzeit gelangen United nur 24 Punkte – so viel wie zuvor im ersten Viertel. Rahden warf konstanter. „Bei dieser harten, aber auch sehr anstrengenden Defense die Wurfquote in der zweiten Halbzeit hoch zu halten war schon extrem tough. Diese Kombination hat am Ende den Ausschlag gegeben“, sagte Kluck. „Respekt vor dieser Leistung.“

Die Köpfe gingen entsprechend schnell wieder nach oben. „Positiv ist, dass wir überhaupt gespielt haben“, sagte Sadler. „Aktuell ist es so, dass jede Minute, die wir auf dem Feld sind, ein Erfolg gegen die Pandemie ist.“ Außerdem machte bei United einer großen Spaß: Matthias Güntner. Der Zugang war mit 19 Punkten neben Bestwick bester Werfer und holte unter dem eigenen Korb zehn Rebounds.

Hannover United: Bestwick, Güntner (je 19 Punkte), Sadler (11), Haller (8), Budde (3), Erskine, Jantz, Hell