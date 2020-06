Rollstuhlbasketball: Hannover United verpflichtet Wunsch- und Nationalspieler Güntner

„Es war jetzt die richtige Zeit für ein neues Abenteuer. Ich freue mich vor allem auf die sehr guten Trainingsbedingungen hier in Hannover. Es gibt viel zu lernen“, sagt Güntner, der wie United-Topscorer Joe Bestwick und Christoph Lübrecht mit 4.5 Punkten klassifiziert ist.

Kluck bekommt seinen Wunschspieler

United-Coach Martin Kluck kennt Güntner noch als Manager der U19-Nationalmannschaft – damals war der erst 14 Jahre alt. „Mit Matthias wechselt mein Wunschspieler nach Hannover“, sagt Kluck: „Er steht für viele Attribute, die wir bei United gern großschreiben. Er ist fleißig und lernwillig. Er weiß, was es bedeutet, hart zu arbeiten – und ist ein absoluter Teamplayer.“

Mit 21 Jahren habe Güntner noch viel Potenzial in sich. Zuschauer, Sponsoren, Freunde und United selbst „werden in der kommenden Saison viel Freude an und mit Matthias haben“.