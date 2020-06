Rollstuhlbasketballer Joe Bestwick von Hannover United ist jetzt Deutscher

Hi, Mr. Bestwick, wie heißt denn der aktuelle deutsche Bundespräsident?

Steinmeier, Frank-Walter Steinmeier, der macht den Job gut. Warum fragen Sie das?

So was muss man doch bestimmt beim deutschen Einbürgerungstest wissen, und den haben Sie ja gerade mit Bravour bestanden.

Ja, das war kein Problem, so schwierig ist das nicht, wenn man schon so viele Jahre hier lebt wie ich. Und man kann sich gut vorbereiten. Es gibt einen Katalog aus 330 Fragen, 30 aus der Region, 300 aus Deutschland. Am Ende bekommst du 33 Fragen und musst davon 17 richtig beantworten. Nur einmal ist mir nichts eingefallen, es ging um einen Politiker aus den 70er-Jahren, da wusste ich den Namen nicht.

Macht ja nichts.

Stimmt, die Urkunde gab es trotzdem. Wegen Corona war es aber leider nicht so feierlich – sonst kommt sogar mal der Oberbürgermeister zu den großen Zeremonien, habe ich gehört. Ich hatte jetzt eine nette Beamtin für mich allein. Es gab nicht mal einen Handschlag, aber als Geschenk den Text der Nationalhymne und eine kleine Ausgabe des Grundgesetzes, das war’s.

Prima Lektüre zum Einschlafen. Zu wie viel Prozent fühlen Sie sich denn jetzt als Deutscher?

Der Pass allein ist ja nicht entscheidend, es gibt ja auch Gefühle. Zuerst bin ich zu 100 Prozent Europäer, dann fifty-fifty Engländer und Deutscher. Weil ich den Einbürgerungsantrag schon vor dem Brexit gestellt habe, besitze ich jetzt beide Pässe, das ist sehr praktisch. Da brauche ich kein Visum, wenn ich nach England will. Aber so oft ist das gar nicht. Wir sind zwar zu Weihnachten und Ostern normalerweise bei meiner Mutter in Nordengland, aber mein Leben und meine Familie sind eben total in Hannover.

Hört sich so an, als fehlt Ihnen die feine englische Lebensart gar nicht so.

Ich war als Engländer schon länger sehr unzufrieden. Vor allem mit der Politik, das ist doch peinlich. Boris Johnson ist da fast so wie Trump. Die sozialen Bedingungen, der Brexit, der Umgang mit Corona, da fühle ich mich nicht gut aufgehoben. In Deutschland funktioniert vieles besser, die Schulen, die Krankenhäuser, das ganze System. Das ist wichtig, wenn du ein kleines Kind hast. Auch die meisten Menschen hier sind anders drauf, es geht liberal zu, das mag ich. Engländer sind oft so laut, hier dagegen kannst du in aller Ruhe in der Fußgängerzone sitzen und gemütlich ein Bier trinken – in Hannover schmeckt mir das Lindener Spezial am besten.