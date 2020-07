Ablegen verboten: Rollstuhlfahrer fordern freie Fahrt auf dem Maschsee

Sie könnten sofort ablegen am Maschsee. Die Rollstuhl-Gemeinschaft Hannover 94 hat eigens ein besonderes Stand-up-Paddle-Boot angeschafft für Menschen mit Behinderung. Rund 6500 Euro hat die RSG investiert, sie will damit die Menschen in ihrem Rollstuhl aufs Wasser bringen. „Für uns wäre das der Hit, das ist für unsere Mitglieder sehr interessant, nicht nur für Rollstuhlfahrer“, sagt die RSG-Vorsitzende Meike Lüder-Zinke. Stadt lehnt Antrag ab Die Stadt hat den Antrag auf Genehmigung dieses speziellen SUP-Boards jedoch wiederholt abgelehnt und verweist auf die Maschsee-Ordnung. Nun könnte aber alles ganz schnell gehen. Die Ampelkoalition im Rat will Anfang der nächsten Woche einen Antrag auf die Änderung des entsprechenden Paragrafen 2 (Absatz 4) vorlegen.

RSG-Vositzende Meike Lüder-Zinke (im Bild) fordert eine Zulassung für das spezielle Stand-up-Paddle-Boot. © privat

"Es ist absolut sicher" Auf dem See sind schlauchbootähnliche Wasserfahrzeuge eben nicht zugelassen, so argumentiert die Stadt. Es geht um die Sicherheit. Das große SUP der RSG wird jedoch von drei Luftkammern getragen und ist eigentlich für das Rafting auf Flüssen konzipiert worden. „Es ist absolut sicher, die Rollstuhlfahrer tragen unsinkbare Schwimmwesten, ausgebildete Übungsleiter fahren auch mit“, betont Lüder-Zinke, auf der Hamburger Binnenalster seien die SUPs der Firma Nature Guides bereits erfolgreich im Einsatz. Selbst mit nur noch einer intakten Luftkammer schwimme das Board, versichert Lüder-Zinke: „Ich kann es schlecht akzeptieren, wenn man Menschen eine Sportart verwehrt.“

"Uns sind Sport und Inklusion besonders wichtig" Dafür hat Mark Bindert, sportpolitischer Sprecher der Grünen, vollstes Verständnis: „Aus unserer Sicht müsste jedoch die gesamte Maschsee-Verordnung überarbeitet werden, denn es betrifft ja nicht nur die RSG.“ Der SPD würde die Änderung an einer Stelle reichen, sagt deren sportpolitischer Sprecher, Angelo Alter: „Uns sind Sport und Inklusion besonders wichtig. Wir wollen schnell eine Ausnahmegenehmigung für die RSG erreichen, damit das SUP aufs Wasser kann.

Sportangebot der RSG noch eingeschränkt Wegen der Corona-Krise ist das Sportangebot der RSG noch eingeschränkt. Auf den anderen drei Handicapbooten des Vereins sind Fahrten oder Training nur bedingt möglich. Der Mindestabstand ist darin nicht einzuhalten, die Sportler mit Behinderung sind meist auf einen festen Platz angewiesen. Zwar wäre es denkbar, dass Rollstuhlfahrer beispielsweise in ein Drachenboot steigen. „Aber das ist nicht für jeden möglich, sie brauchen dafür die entsprechende Muskulatur. In unserem SUP können die Menschen in ihrem eigenen Rollstuhl bleiben“, sagt Lüder-Zinke, „das ist eine der ganz wenigen Sportarten.“