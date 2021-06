Eine kleine Revolution: Die Blue Bandits wollen ihre Sportart bekannt machen

Aus Hannover in die große Sportwelt: Meike Lüder-Zinke, Vorsitzende der RSG Hannover, plant eine kleine Sportrevolution. Am Maschsee hat sie vor Jahren das erste Rollstuhlhandballteam Deutschlands ins Leben gerufen. Nun steht die neue Sportart kurz vor dem Durchbruch. Am 11. September findet die erste deutsch-niederländische Rollstuhlhandball-Meisterschaft statt – in den Sporthallen der Leonore-Goldschmidt-Schule in Hannover. Acht deutsche und vier niederländische Mannschaften sollen teilnehmen. „Wir freuen uns alle sehr auf diese Veranstaltung. Es wird ein toller Tag mit vielen Mitmachaktionen”, sagt Lüder-Zinke.

Diese Aufmerksamkeit für den Sport sei wichtig. Schließlich ist Rollstuhlhandball in Deutschland nur selten in Vereinen vertreten. Lüder-Zinke hat die Aufgabe, dies zu ändern. Seit 2015 gibt es die „RSG Blue Bandits”, das erste deutsche Team.

Nur vier Jahre später nahm die Mannschaft an der holländischen Meisterschaft teil. Dabei hatten es die Hannoveraner mit Gegnern zu tun, die schon seit mehr als zehn Jahren dabei sind. Vor allem in den Niederlanden und Belgien ist Rollstuhlhandball bereits etabliert. Lüder-Zinke: „Da haben wir enge Freundschaften aufgebaut und viel lernen können.”

Weiter von den Niederländern lernen

Und so entstand auch die Idee einer gemeinsamen Meisterschaft im September. Ein niederländisches Schiedsrichterteam begleitet die Veranstaltung. Nach dem Turnier gibt es ein Zusammentreffen aller Teams im Detlef-Zinke-Haus am Maschsee. Dort will Lüder-Zinke auch weitere Erfahrungen von den Niederländern mitnehmen. Denn dort wird seit Jahren im Ligabetrieb gespielt.

In Deutschland gibt es das noch nicht. 2022 soll die erste Rollstuhlhandball-Bundesliga an den Start gehen – mit Klubs aus ganz Deutschland. Die Regeln sind an die Europäische Handballföderation angelehnt. Der große Unterschied zu einer Behindertensportart: Rollstuhlhandball bietet Platz für alle. „Wir wollen so viele Menschen, wie möglich integrieren”, betont Lüder-Zinke. „Es gibt keine Klassifizierung. Es ist eine Innovation des Handballs.” Mitmachen dürfen alle, unabhängig vom Geschlecht oder Alter.