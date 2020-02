Rollstuhlrugby: Leipziger Nationalspieler Josco Wilke träumt von Tokio

Der Traum von einer großen Hockeykarriere endete abrupt im Sommer 2015 auf dem Weg zum Sportunterricht. „Ich spürte plötzlich Schmerzen im Brustbereich und ruhte mich daher kurz aus. Ich ging trotzdem trainieren, verspürte aber ein stärker werdendes Taubheitsgefühl in den Gliedmaßen. Daher riefen wir einen Krankenwagen, der mich ins St. Georg Klinikum brachte.“ Nach einigen Tagen auf der Intensivstation diagnostizierte man bei ihm einen Rückenmarksinfarkt – eine sehr seltene Schädigung des Rückenmarks. Die Lähmung in den Gliedmaßen führte dazu, dass der Nachwuchsathlet seitdem im Rollstuhl sitzt.

Jüngster Spieler aller Zeiten

Dem ersten Schock folgte schnell der Blick nach vorn. Mit sportlichem Ehrgeiz ging er die Reha im Neuroorthopädischen Zentrum an und hat bis heute die begründete Hoffnung, eines Tages wieder laufen zu können. „Ich mache mir da keinen zeitlichen Druck und arbeite Stück für Stück an meiner Genesung“, so Wilke. Eines hat er im Verlauf seiner Rehamaßnahmen gelernt: „Sport ist eine gute Medizin.“ Sein Gesundheitszustand erforderte allerdings eine Neuorientierung, denn an Hockey war nicht mehr zu denken. „Ich habe einiges ausprobiert. Beim Tischtennis fehlte mir etwas die Bewegung und Rollstuhlbasketball war mir wegen der fehlenden Kraft in den Händen zu schwer.“

Fündig wurde er beim Rollstuhlrugby, einem Sport für Tetraplegiker – also Menschen mit Einschränkungen an allen vier Extremitäten. „Die Rugbylöwen Leipzig hatten sich im Rehazentrum mal vorgestellt und ich wollte das einfach mal ausprobieren.“ Dann ging es Schlag auf Schlag. Nach nur wenigen Monaten im Trainingsbetrieb unter Dirk Schmidt erhielt er von Nationalspieler Jens Sauerbier, der gleichzeitig die deutsche Nachwuchsauswahl coacht, eine Einladung zur Junioren-Nationalmannschaft. Die Juniorenauswahl war allerdings nur ein kurzer Zwischenschritt, denn 2018 wurde er bereits in das Auswahlteam der Erwachsenen berufen – als jüngster Spieler aller Zeiten. Und Jens Sauerbier wurde vom Trainer in der Juniorenauswahl zum Teamkameraden im Nationalteam. Sein erstes großes internationales Turnier bestritt Wilke im Sommer 2019 bei der Europameisterschaft in Vejle (Dänemark). Das deutsche Team verpasste mit Platz 5 zwar die direkte Paralympics-Qualifikation, aber der 18-jährige Leipziger wurde in das All-Star-Team der EM gewählt. „Josco ist ein großer Gewinn für das Nationalteam und ein Riesentalent. Sein Spielverständnis ist hervorragend. Da merkt man natürlich auch die Erfahrung aus seiner Zeit als ambitionierter Hockeyspieler“, lobt Teamkollege Jens Sauerbier.