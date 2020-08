Bericht: Rom-Leihgabe Patrik Schick zu teuer für RB Leipzig - Bundesliga-Konkurrenten interessiert

Leverkusen und Hertha mit Interesse

Das Transfer-Fenster hat in diesem Sommer für einen Tag am 1. Juli und dann wieder ab dem 15. Juli geöffnet. Mit Leroy Sané (zum FC Bayern) und Thomas Meunier (zu Borussia Dortmund) sind schon einige namhafte Transfers über die Bühne gegangen. Der SPORT BUZZER zeigt alle Sommer-Zugänge der Bundesligisten im Überblick. ©

In der aktuellen Spielzeit träumt der Tscheche noch vom Gewinn der Champions League mit Leipzig. Schick ist wie auch Marcel Halstenberg nach Rückenproblemen wieder ins Training eingestiegen, es fehlt allerdings noch an der Fitness. Am Donnerstag (21 Uhr/Sky) trifft der Bundesligist im Finalturnier in Lissabon auf Atletico Madrid.