"Risiko ist zu groß": Grosjean verpasst auch Saisonfinale in Abu Dhabi – Haas setzt erneut auf Fittipaldi

Nach seinem schlimmen Unfall beim Großen Preis von Bahrain am vergangenen Wochenende steigt Romain Grosjean auch beim Saisonfinale in Abu Dhabi nicht mehr in das Cockpit seines Haas. Wie schon an diesem Wochenende wird der Franzose, der sich beim Feuer-Crash Verbrennungen an beiden Händen zugezogen hatte, vom Brasilianer Pietro Fittipaldi ersetzt. Teamchef Günther Steiner hatte noch am Freitag bei RTL gesagt, dass auch der designierte Haas-Pilot Mick Schumacher eine Option für Abu Dhabi sei, sollte Grosjean erneut ausfallen. Anzeige

Grosjean, der die Formel 1 nach Saisonende verlässt, wird nun nicht mehr zum Einsatz kommen. Er werde Bahrain in Richtung seiner Wahlheimat Schweiz verlassen, wo er weiter medizinisch behandelt werde, teilte Haas mit. "Ich sage mit großer Traurigkeit, dass ich mein letztes Rennen in Abu Dhabi nicht bestreiten kann", sagte Grosjean in einem am Samstag verbreiteten Statement. "Wir haben gemeinsam mit meinem Arzt alles versucht, um meine Hand rechtzeitig wieder zu reparieren, aber das Risiko ist zu groß für meine Genesung und meine Gesundheit. Es war eine der härtesten Entscheidungen meines Lebens, aber sicherlich auch eine der weisesten."