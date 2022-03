Chelsea vor Verkauf: Thomas Tuchel reagiert zurückhaltend und ratlos auf Abramowitsch-Plan

Chelsea -Trainer Thomas Tuchel hat zurückhaltend auf die Ankündigung des russischen Milliardärs Roman Abramowitsch reagiert, den Klub zu verkaufen. "Auf kurze Sicht" werde sich für die Mannschaft "hoffentlich" nicht viel ändern, sagte der Welttrainer der BBC am Mittwoch nach dem Viertelfinaleinzug seines Teams im FA Cup . "Vielleicht ändert es gar nichts. Wir werden tun, was wir können, um die Nebengeräusche zu unterdrücken und fokussiert zu bleiben, was nicht immer einfach ist."

Abramowitsch hatte zuvor am Mittwoch angekündigt, den Verkauf des Champions-League-Siegers einzuleiten. Der Erlös solle über eine Stiftung den Opfern des Ukraine-Kriegs zugutekommen, teilte der 55 Jahre alte Oligarch in einem Brief auf der Internetseite der Blues mit. Mit dem finanziellen Engagement von Abramowitsch war Chelsea in den vergangenen rund 19 Jahren zu einem der erfolgreichsten Klubs der Welt aufgestiegen.