Offiziell! Roman Abramowitsch kündigt Verkauf des FC Chelsea an - Kompletter Erlös geht in Ukraine-Hilfe

Vier Tage nach seinem Teil-Rückzug bei Champions-League-Sieger FC Chelsea hat Roman Abramowitsch den Verkauf des Klubs angekündigt. Er habe Entscheidungen "immer im besten Interesse des Klubs" getroffen, teilte der langjährige Klubchef am Mittwochabend in einer Erklärung mit: "In der derzeitigen Situation habe ich daher entschieden, den Klub zu verkaufen." Er denke, dies sei "im besten Interesse der Fans, der Angestellten, der Sponsoren und der Partner". Der russische Oligarch hatte den Verein vor rund 19 Jahren übernommen und soll Schätzungen zufolge rund zwei Milliarden Euro in den Klub gepumpt haben. Der Ertrag: Jeweils fünfmal gewann das Team die englische Meisterschaft und den FA Cup, dreimal den Ligapokal sowie je zweimal die Champions League und die Europa League. Vor kurzem triumphierten die Blues erstmals auch bei der Klub-Weltmeisterschaft.

In der auf der Chelsea-Webseite veröffentlichten Erklärung erklärte Abramowitsch weiter, dass er auf die Rückzahlung von über die Jahre gewährte Darlehen verzichten werde. "Es ging mir nie ums Geschäft oder Geld, sondern um die pure Leidenschaft für das Spiel und den Klub. Ich habe mein Team angewiesen, eine gemeinnützige Stiftung einzurichten, an die der Erlös des Verkaufs gespendet wird." Die Stiftung werde die Opfer des Krieges in der Ukraine unterstützen - sowohl für kurzfristige Maßnahmen als auch für den langfristigen Wiederaufbau.

Bereits vor dem Schritt von Abramowitsch hatte ein Schweizer Milliardär Interesse an dem Verein angemeldet. "Ich habe mit drei weiteren Personen am Dienstag ein Angebot erhalten, um Chelsea von Abramowitsch zu kaufen", sagte Hansjörg Wyss der Schweizer Zeitung Blick. Ob er kaufen werde, stehe noch nicht fest, schrieb die Zeitung am Mittwoch. "Da muss ich jetzt vier bis fünf Tage zuwarten. Abramowitsch fordert derzeit viel zu viel", zitierte die Zeitung Wyss.

"Ich kann mir den Einstieg bei Chelsea mit Partnern gut vorstellen", meinte Wyss weiter. "So etwas mache ich ganz sicher nicht alleine. Wenn ich Chelsea kaufe, dann mit einem Konsortium bestehend aus sechs bis sieben Kapitalgebern." Wyss (86) ist einer der reichsten Männer der Welt. Das US-Magazin Forbes schätzt sein Nettovermögen zur Zeit auf 5,1 Milliarden Dollar. Er lebt seit Jahrzehnten in den USA. Dort leitete er eine Firma für Medizintechnik, die er 2012 für einen Milliardengewinn an das US-Unternehmen Johnson & Johnson verkaufte. Er fördert und finanziert zahlreiche Bildungsinstitutionen und Umweltschutzprojekte.