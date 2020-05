BVB-Torhüter Roman Bürki über den Kracher gegen den FC Bayern, Robert Lewandowski und Geisterspiele

Borussia Dortmund und der FC Bayern haben nach der Corona-Pause bestätigt, dass beide Klubs im deutschen Fußball das Maß aller Dinge sind. Während der BVB seit dem Neustart noch kein Gegentor kassiert hat (4:0 gegen Schalke, 2:0 in Wolfsburg), konnte der FCB die Konkurrenz ebenfalls mit zwei Siegen auf Distanz halten (2:0 bei Union, 5:2 gegen Frankfurt ). Am Dienstag (18.30 Uhr) kommt es nun zum direkten Duell im Signal-Iduna-Park. Vor dem deutschen Clasico hat Dortmund-Torwart Roman Bürki im Interview mit dem Schweizer Blick über das anstehende Gipfeltreffen gesprochen.

Mit einem Heimsieg könnte der BVB auf einen Punkt an die Münchener herankommen, eine Prognose fällt laut Bürki jedoch alles andere als leicht: "Es ist schwer zu sagen, was es für ein Spiel wird, weil du halt doch nicht so genau weißt, wie der andere dann drauf ist." Auch der Faktor "Geisterspiel" ist für den Keeper eine Unbekannte: "Zu Hause mit unseren Fans haben wir gegen die Bayern oft gut ausgesehen. Hoffentlich ist das auch ohne Fans so. Im Heimspiel gegen Schalke hatten wir die Situation gut im Griff."